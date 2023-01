Boletos do IPVA dos últimos meses de 2022 são entregues em MS

A distribuição dos boletos do IPVA para veículos adquiridos em novembro e dezembro de 2022 já está sendo realizada em Mato Grosso do Sul, considerando que a data para pagamento à vista ou da 1º parcela será no dia 31 deste mês. Até o Natal, foram entregues mais de 909 mil carnês e a previsão de arrecadação é de aproximadamente R$ 1,2 bilhão.

Mas os proprietários não precisam esperar o boleto em casa. Basta imprimir a segunda via pelo canal de autoatendimento do IPVA na internet: autoatendimento.ms.gov.br/ipva/.

As condições especiais do IPVA para os contribuintes sul-mato-grossenses estão mantidas para 2023. A alíquota do tributo para automóveis se mantém em 3%. Quem optar por pagar à vista, terá 15% de desconto. Há ainda a opção de parcelar em cinco vezes, sem esse desconto, com as parcelas em 31 de janeiro, 28 de fevereiro, 31 de março, 28 de abril e 31 de maio.