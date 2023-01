Bolhas no insulfilm podem gerar multas de quase R$200,00

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) estabeleceu novas regras para a aplicação de películas nos vidros dos veículos, visando a segurança dos condutores. A resolução 960/2022 não vai tolerar a existência de bolhas no insulfilm, tanto no para-brisa, quanto nos vidros laterais dianteiros.

Essas bolhas prejudicam a visão do motorista e podem causar acidentes. O órgão exige uma transparência mínima de 70% nos vidros. A orientação é que os proprietários busquem empresas credenciadas e habilitadas para instalar a película

A parte traseira do veículo deveria ter uma transparência de, pelo menos, 28%. Com as novas regras, essa exigência não existe mais. Os vidros podem até mesmo serem lacrados, se for o desejo do proprietário.

Fica proibida a aplicação de películas do tipo espelhada, opaca, ou qualquer tipo de painel luminoso nas áreas de visibilidade do carro. “Esses tipos de insulfilm comprometem a visão de quem está no interior do veículo”, explica Ruben Ajala, chefe de fiscalização do Detran-MS.

O condutor que não respeitar essas regras estará cometendo uma infração grave. A multa é de R$ 195,23 e o motorista leva 5 pontos na carteira de habilitação.

*Com informações do Detran-MS