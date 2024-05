Bolinho "Cueca Virada"

Olá! Fica ligado até o final que você vai aprender a fazer uma receita das boas.

Se tem uma coisa que todo mundo adora é um delicioso bolinho ou um biscoito. Essas pequenas delícias são perfeitas para acompanhar um café ou chá, simplesmente para satisfazer aquela vontade de um bolinho frito e salgadinho pra entrada (como os croquetes) até de um docinho. Aí que a infinidade de massinhas é enorme mesmo.

Bolinhos são uma verdadeira tentação. Com textura macia, por vezes cremosa e sabor irresistível, eles podem ser encontrados em diferentes sabores. Desde os tradicionais bolos grandes e assados de chocolate e baunilha, até os mais elaborados, como red velvet e o de limão siciliano. Além disso, existem também os bolinhos fritos como o sonho de padaria, também chamado de Berliner em alguns lugares da Europa, os recheados, escondem surpresas deliciosas no seu interior.

Já os biscoitos são um “clássico que nunca sai de moda”. Crocantes são perfeitos para qualquer ocasião. Os biscoitos amanteigados são meus favoritos, com sabor suave e derretendo na boca. Uma das variações populares nos Estados Unidos sao os famosos cookies americanos, com pedaços de chocolate derretido no meio. Mas também existem os biscoitos recheados, que alguns chamam de bolacha, aliás esta aí o eterno enigma: é biscoito ou bolacha? “Decifra-me ou te devoro”, parodiando a Esfinge de Tebas pra esses pequeninos pedaços de carboidrato e de puro prazer gustativo.

Nas fazendas pelos interiores do Brasil: bolinhos de chuva, biscoitos de polvilho e o Bolo Souza do Mercadão de Campo Grande, ou o bolinho de arroz da dona Eulália em Cuiabá. O bolo de rolo ou o Souza Leão são registrados como patrimônio da cozinha pernambucana. O bolinho do estudante feito no formato de um punho e ganhando a alcunha divertida de punhetinha é popular nas mesas da Bahia. O bolinho de bacalhau é herança portuguesa.

No Paraguai o coquito é um biscoito crocante e viciante pra toda hora, no Pantanal temos o francisquito, que leva três perninhas de massa, fazendo alusão ao nome masculino. A francisquita leva apenas uma dobradura no meio da massinha, como bem me ensinou o saudoso Mestre Elson Figueiredo de Poconé.

A variedade de bolinhos e biscoitos é simplesmente incrível. Podemos encontrar opções para todos os gostos e dietas. Para os amantes de frutas, há opções com frutas secas, como passas e cranberries. E se você segue uma dieta específica, sem glúten ou sem lactose, não se preocupe, pois também existem opções deliciosas para você. Só fique atento com as calorias, e fuja da gordura hidrogenada presente em várias receitas da indústria de ultraprocessados. Prefira biscoitos artesanais, são mais saudáveis, sem dúvida.

E não podemos deixar de mencionar o famoso bolinho frito "cueca virada". Com sua massa crocante por fora e macia por dentro, esse bolinho é uma especialidade brasileira que conquista paladares por todo o país. Também conhecido como "orelha de gato" ou "cavaquinho", o "cueca virada" é perfeito para ser saboreado no café da tarde, acompanhado de uma xícara de café fresquinho.

E eis aqui uma versão da receita, que vem lá do século XIX com a chegada de imigrantes italianos.

Pra fazer cueca virada você irá precisar de:

Cueca Virada

Ingredientes

2 xícaras de farinha de trigo;

2 colheres de sopa de açúcar;

1 colher de chá de fermento em pó;

1 pitada de sal;

2 ovos;

1/2 xícara de leite;

1 colher de sopa de cachaça;

1 colher de sopa de manteiga derretida;

Óleo para fritar;

Açúcar e canela para polvilhar.

Modo de preparo

1. Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o açúcar, o fermento em pó e o sal;

2. Em outra tigela, bata os ovos e adicione o leite, a cachaça e a manteiga derretida.

Misture bem;

1. Adicione a mistura líquida à mistura de farinha e mexa até obter uma massa homogênea;

2. Em uma superfície enfarinhada, abra a massa com um rolo até ficar com aproximadamente 0,5 cm de espessura;

3. Corte a massa em retângulos de aproximadamente 5 cm x 10 cm. Ou molde em formato de rosquinhas;

4. Aqueça o óleo em uma panela e frite os retângulos de massa até ficarem dourados dos dois lados;

5. Retire a massa frita da panela e coloque sobre papel toalha para escorrer o excesso de óleo;

6. Se preferir, polvilhe açúcar e canela sobre os "Cuecas Viradas" ainda quentes e sirva.

Gostou da receita, então da próxima vez que bater aquela vontade de um docinho, experimente "cueca virada". Você certamente não irá se arrepender.

Além disso, os bolinhos e biscoitos são ótimas opções para presentear. Imagine a alegria de receber um pacote com biscoitos caseiros, feitos com amor e carinho. É uma forma de demonstrar afeto e cuidado, através de algo que pode ser apreciado por todos.

E lembre-se, a vida é mais gostosa quando temos um bolinho ou biscoito para saborear, melhor ainda se for em comunhão, entre amigos.

Apure os sentidos, bom apetite e até a próxima!

