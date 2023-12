Bolsa Atleta e Bolsa Técnico de MS beneficiam mais de 380 esportistas e técnicos

Foi realizada na quarta-feira (20) a cerimônia de assinatura do termo de adesão do Bolsa Atleta e Bolsa Técnico 2023-2024. Ao todo, 345 atletas e 38 técnicos foram contemplados, com investimento de R$ 3,94 milhões.

Os programas são destinados a esportistas e técnicos de alto rendimento, que se destacam em competições nacionais e internacionais. O objetivo é garantir condições para que eles possam se dedicar ao treinamento e representar o Estado em competições de alto nível.

“O reconhecimento do talento do atleta, tem feito toda a diferença, nós temos relatos de atletas jovens que tinham que parar de treinar para ajudar no sustento da família e hoje a bolsa acaba se configurando como umas das principais rendas da família, isso é legal e acaba tendo um estímulo significativo para que eles continuem treinando”, destacou o secretário da Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cultura), Marcelo Miranda.

Atletas de destaque

Entre os atletas contemplados pelo Bolsa Atleta estão Arthur Neres de Souza, de Três Lagoas, campeão pan-americano de xadrez; e Lívia de Souza Lima, de Campo Grande, medalhista no Campeonato Sul-Americano Juvenil de tênis de mesa.

Arthur, de 14 anos, é uma das revelações do xadrez sul-mato-grossense. Ele destacou que o Bolsa Atleta vai ajudar muito nas despesas com torneios, que são caras.

“O Bolsa Atleta vai ajudar muito nas despesas dos torneios, porque não é barato, é bem caro, a hospedagem, o transporte, a própria inscrição do torneio”, relata.

Lívia, de 20 anos, é uma das principais mesa-tenistas do Estado. Ela já representou o Brasil em competições internacionais e pretende voltar à seleção brasileira, desta vez como técnica.

“O tênis de mesa é a minha vida inteira praticamente”, disse Lívia. “Alguns outros estados que eu conheço treinadores e treinadoras eles sempre falam da dificuldade de se manter e bancar os custos e tendo o bolsa técnico aqui no estado dá um alívio pra gente a seguir como treinadora e como atleta também.”

Inscrição online

Nesta edição, o processo de inscrição para o Bolsa Atleta e Bolsa Técnico foi totalmente online, o que facilitou o acesso ao programa.

“Hoje em dia qualquer atleta, tem um smartphone que pode fazer essa inscrição, por isso a adesão foi maior. Acredito que no próximo ano vai aumentar ainda mais tudo isso e nós vamos tentar seguir, esse é o primeiro ano com a inscrição online”, afirmou o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges.

*Com informações da Fundesporte