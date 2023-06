Bolsonaristas se unem para apoiar a reeleição de Alan Guedes

Os partidos bolsonaristas, que estavam divididos em Dourados, deixaram as diferenças de lado e se uniram para a reeleição do prefeito Alan Guedes (PP). O deputado federal Rodolfo Nogueira, que é do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, desistiu de concorrer à prefeitura e assumiu o compromisso de apoiar Guedes.

Rodolfo contava com incentivo de Bolsonaro para sair candidato a prefeito de Dourados. Mas o plano foi engavetado até aparecer nova oportunidade para Rodolfo realizar o sonho de administrar o seu município. Ele preferiu fechar acordo com Guedes com aval da cúpula do PL em Mato Grosso do Sul com o compromisso de ser o candidato em 2028.

A senadora Tereza Cristina, comandante do PP no Estado, exerceu papel fundamental para construir essa aliança com PL. Ela foi ministra da Agricultura do governo Bolsonaro e vem trabalhando forte para eleição de um grande número de prefeitos em Mato Grosso do Sul. A senadora conseguiu a filiação da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, para fortalecer o projeto do PP. O projeto político de Tereza Cristina é continuar controlando os dois maiores colégios eleitorais do estado.

