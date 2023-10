Bolsonaro sai em busca de candidatos a prefeito em MS

O ex-presidente Jair Bolsonaro tem conversado com seus principais aliados políticos em Mato Grosso do Sul em busca de nomes para a disputa das prefeituras. Ele falou por vídeo do celular do deputado Rodolfo Nogueira (PL) com suplente de deputado estadual Marçal Filho (PP) para tratar das eleições em Dourados. Bolsonaro perguntou sobre a sua disposição concorrer à prefeitura. Marçal respondeu que está no páreo.

Bolsonaro manifestou interesse em apoiá-lo contra o atual prefeito Alan Guedes (PP). Só que essa movimentação bate de frente com a senadora Tereza Cristina, manda-chuva do PP, que está trabalhando para à reeleição do atual prefeito.

O esforço da Tereza é levar Bolsonaro a defender Guedes. Mas não é esse o caminho traçado pelo ex-presidente. Ele está em busca de um candidato com ideias conservadoras para apoiá-lo. A sugestão ao nome de Marçal pode mudar o cenário político de Dourados, colocando em lados opostos Bolsonaro e Tereza Cristina, sua ex-ministra da Agricultura. Só que Marçal nunca foi apontado como um político de direita. Ele sempre transitou para o centro-esquerda.

Continue Lendo...

Marçal disse a Bolsonaro que só não tem um partido para concorrer às eleições, porque o PP, no qual está filiado, fechou as portas para levar adiante a sua candidatura. O partido está fechado com a reeleição de Alan Guedes por determinação da Tereza Cristina.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bolsonaro não chegou a convidar Marçal para se filiar ao PL. O fato é que o ex-presidente está atrás de um nome competitivo em Dourados. O deputado federal Rodolfo Nogueira até ensaiou em sair pré-candidato. Só ficou no ensaio. Ele chegou inclusive a acenar apoio a reeleição de Guedes. Agora, coloca Marçal para conversar com Bolsonaro.

Mas não é só Dourados que Bolsonaro está interessado. Se lá, ele estuda apoiar rival do candidato da Tereza Cristina, em Campo Grande a senadora quer Bolsonaro no palanque da prefeita Adriane Lopes (PP).