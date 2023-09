Bombeiros do estado combatem incêndio florestal em Bonito

Mais de 40 oficiais do Corpo de Bombeiro Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS) estão atuando no combate à um incêndio florestal próximo ao município de Bonito, à 297km de Campo Grande. O fogo teve início na segunda-feira (18) em região alagada próxima ao rio Formoso e a causa ainda não foi revelada.

O primeiro atendimento foi realizado por duas guarnições do quartel de Bonito e, ainda nesta quarta-feira (20), bombeiros de outras regiões do estado já estão no local auxiliando os trabalhos. Guarnições de Bonito, Aquidauana, Corumbá e Campo Grande, além do staff de comando da operação do Centro de Proteção Ambiental estão atuando no local com o auxilio de aeronaves.

De acordo com informações do CBMMS, a região afetada é chamada de “banhado” devido às características de solo alagado com vegetação. A progressão das guarnições é difícil na área, onde não entram viaturas nem maquinário para auxiliarem nos trabalhos.

"Foi intensificado o combate noturno pelo rio para evitar que o incendio ultrapasasse o rio Formoso e chegeue a uma área ainda maior de banhado. Agora pela manhã eles já conseguiram controlar o incendio para uma área que facilita o combate, inclusive com o uso de aeronaves", relatou a tenente-coronel, Tatiane Dias de Oliveira Inoue , chefe do Centro de Proteção Ambiental dos bombeiros (CPA) durante coletiva de imprensa nesta manhã na sede do 8º Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente (8ºSGBM/Ind) em Bonito.

Ainda segundo a tenente-coronel, apesar das dificuldades, o contole do incêndio foi feito com o auxílio de seis caminhonetes equipadas com kit Pick Up, viatura Auto Tanque (AT) com sete mil litros de água e outros equipamentos. As condições atmosféricas de altas temperaturas previstas para os próximos dias são uma preocupação, mas o fogo continua controlado e supervisionado no local.