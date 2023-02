Bonito e Serra da Bodoquena se preparam turismo de carnaval

Ainda dá tempo de se programar para um dos feriados mais esperados pelos brasileiros: o carnaval. E Mato Grosso do Sul tem opção de destinos turísticos para todos os gostos e tudo aqui, pertinho de casa. Os dois principais destinos do MS e que também estão entre os destinos de turismo de natureza mais procurados do mundo, Pantanal e Bonito/Serra da Bodoquena, recebem aqueles foliões que gostam de aventura, descanso e muita conexão com a natureza.

A região de Bonito/Serra da Bodoquena está preparada para receber os amantes do ecoturismo durante o carnaval ou depois dele. Lá você pode flutuar em águas incrivelmente cristalinas, conhecer cavernas encantadoras e dolinas cheias de pássaros, praticar esportes de aventura e tomar banhos de cachoeira revigorantes.

O diretor-presidente da Fundtur MS (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul), Bruno Wendling, fala sobre a expectativa para o Carnaval no estado. “Acredito que teremos um ótimo fluxo de sul-mato-grossenses circulando pelos nossos destinos. Esperamos que a folia esteja aliada à preservação da natureza e à tranquilidade, com segurança e respeito”, finaliza.

Com informações Fundtur/MS