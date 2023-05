Bonito receberá a XI Feira Socioambiental

A Prefeitura Municipal de Bonito, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (SEMA), o Instituto das Águas da Serra da Bodoquena (IASB) e o Sesc MS irão realizar, de 05 a 07 de junho, a XI Feira Socioambiental de Bonito/MS, no Centro Cultural de eventos do Sesc, antigo Coagri.

Em sua décima primeira edição, este ano, a Feira, que já é tradicional na região, terá um formato diferente. Além das exposições, brincadeiras e apresentações que acontecem durante o dia com os estudantes das escolas da região, haverá rodas de conversa sobre sustentabilidade no período da noite, voltadas aos trabalhadores da região, empresários, universitários, produtores rurais, comerciantes, entre outros.

Nesta edição também será realizado o Concurso “Recicla Fashion”, onde os alunos, junto com um representante da escola, terão que criar uma roupa com materiais recicláveis. As melhores criações serão premiadas.

Programação do evento

Durante o dia, das 7h30 às 17h, serão realizadas atividades com os alunos das escolas convidadas, com o objetivo de levar informações sobre a importância da sustentabilidade de uma forma lúdica. As atividades irão retratar os aspectos socioambientais da região.

No período da noite, a partir das 18h, haverá apresentações culturais e rodas de conversa voltadas ao desenvolvimento econômico e sustentável, colocando em ênfase as práticas ambientais, sociais e de governança.

No primeiro dia, 05/06, o tema será “Gestão Sustentável para o Setor Público e Privado”, sendo abordadas temáticas como aquisições sustentáveis para o setor público e seus fornecedores, governança em sustentabilidade, exemplos de bons gestões em resíduos sólidos, saneamento e apoios institucionais, como “IPTU Verde”.

No dia 06/06, o tema será “Desenvolvimento Sustentável do MS: Conciliando o Turismo e a Produção Rural com Preservação Ambiental”, com vivências em agroflorestas, produção agrícola com biopesticidas e gestão de áreas de preservação permanente e reserva legal, assim como experiências na recuperação de áreas degradadas.

Já no terceiro dia, 07/06, entendendo a importância do desenvolvimento social, o tema será “Diversidade, Equidade e Inclusão no Comércio e Turismo”. Neste dia, será abordada a importância de se investir nesta área, e como isso traz resultados positivos às empresas.

Inscrições

Para quem quiser participar do evento noturno é preciso realizar a inscrição pelo site SESC.MS ou pela rede social @sescms. Ela é totalmente gratuita, porém, possui limite devido ao local. Fique atento às redes sociais do Sesc MS, do IASB e da Prefeitura Municipal de Bonito para acompanhar o evento.

Acesse aqui para fazer a inscrição