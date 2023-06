Bonito tem Festival de Inverno previsto para agosto com vários shows nacionais

Este ano o tradicional Festival de Música de Bonito, Festival de Inverno já tem uma possível data de realização. O anúncio já estaria sendo divulgado pela imprensa regional incluindo nomes de artistas nacionais que devem se apresentar na edição 2023.

O Festival de Inverno de Bonito deve ter shows de Iza, Emicida e Fafá de Belém. O anúncio foi feito no início desta semana pelo ex-diretor presidente da Fundação da Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), Max Freitas, que foi exonerado da pasta.

Além dos nomes, o ex-presidente confirmou que o festival deverá ocorrer entre os dias 23 e 27 de agosto, um dia a mais de programação em relação ao ano passado. Outros artistas ainda devem ser divulgados no decorrer das próximas semanas e pela organização oficial do evento.

Com os hits "Pesadão" e "Dona de mim", a cantora Iza deve abrir as atrações principais no dia 23. Já o rapper Emicida, dono do fenômeno "AmarElo", se apresentará no dia 25, e Fafá de Belém, um dos principais nomes da MPB, encerra no dia 26.

O secretário de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Marcelo Miranda, que também irá desempenhar a função de diretor-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, no lugar de Freitas, ainda não confirmou os nomes.

O Festival de Inverno é considerado o maior evento cultural de Bonito e o segundo maior festival de Mato Grosso do Sul. Este ano chega em sua 22ª edição.