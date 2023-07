Bônus Moradia prevê o financiamento de mais de 2 mil imóveis em MS

Abrigo, segurança e bem familiar, a casa própria é o sonho de muita gente que ainda vive de aluguel. Para muitos, colocar no orçamento mensal uma projeção de financiamento é até possível, no entanto, acabam esbarrando numa outra etapa da contratação da casa própria, a entrada do imóvel.

Recentemente, a Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul (Agehab) lançou o programa “Bônus Moradia”. O projeto habitacional do Governo do Estado tem o objetivo de auxiliar na aquisição do primeiro imóvel financiado, com aporte de até R$ 25.000,00. O valor deve ser utilizado como entrada para compra da unidade habitacional.

Em entrevista ao Jornal CBN CG, a Diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani, que está há 8 anos a frente do órgão, explicou que o projeto é uma parceria entre o governo do Estado, municípios, governo federal (por meio da Caixa Econômica Federal – instituição financeira), empresas do ramo de construção civil e organizações da sociedade civil.

“O programa prevê o financiamento de mais de 2 mil imóveis em 22 municípios, a partir da adesão das prefeituras”, explicou Avesani.

Os recursos para a implementação do Bônus Moradia serão provenientes dos orçamentos das três esferas governamentais, além de financiamento e subsídio do FGTS.

Beneficiados

Podem participar do “Bônus Moradia” inscritos com renda familiar entre R$ 1.500,00 e R$ 6.500,00, que não possuem casa própria e nem foram assistidos por outro programa habitacional. Quanto menor o rendimento, maior será o subsídio para a aquisição de imóveis de até R$ 208 mil.