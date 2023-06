Bosque dos Ipês oferece promoção especial na Super Quarta do Desconto

Nesta quarta-feira (14), o Bosque dos Ipês preparou uma promoção especial para seus clientes, com descontos imperdíveis e tarifa única no estacionamento durante todo o dia, por apenas R$5.

O dia 14 foi escolhido por conta dos feriados de Corpus Christi e Santo Antônio. “Muita gente aproveitou o feriado em casa, passeando, e nada mais justo do que um dia em que o cliente pudesse olhar com tranquilidade todas as ofertas”, frisou Stéphanie Brites, gerente de Marketing

A primeira edição da Super Quarta do Desconto é uma oportunidade única para aproveitar o pós-feriado realizando compras vantajosas e economizando. Grandes lojas de departamento, como Renner e Riachuelo, estão participando da promoção, com uma variedade de itens com descontos de até 50% sobre os preços de etiqueta. Além disso, outras lojas como Anitta Shoes, Stilo A, Constance, ¼ Colchões e Enxovais, Saraiva, Cacau Show e Santa Bellezinha também estão oferecendo promoções especiais.

Um dos trunfos para atraírem ainda mais as pessoas é a praça da alimentação. “Os nossos restaurantes também estão aderindo à ação. Estão fazendo pratos especiais, promoções especiais”, comentou Stéphanie.

Para tornar a Super Quarta do Desconto ainda mais especial, os cem primeiros clientes que realizarem compras no dia 14 de junho e apresentarem as notas fiscais no SAC do Bosque dos Ipês ganharão um ingresso para aproveitar um filme no UCI Cinemas. Essa oferta é válida somente para compras feitas no dia e limitada a uma troca por CPF. A cada R$100 em compras nas lojas do shopping, os clientes poderão cadastrar seus cupons e trocar por um ingresso.