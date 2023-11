Bosque dos Ipês vai sortear Jeep Compass na promoção de Natal

Está aberta a temporada de Natal e para celebrar com os seus clientes, o Shopping Bosque dos Ipês irá sortear um Jeep Compass 0km. A promoção começa dia 15 de novembro. A cada R$350 em compras nas lojas do shopping, o cliente cadastra as notas fiscais no balcão, localizado no 1º piso e troca por um cupom. Compras de segunda a quinta-feira dão chances em dobro, ou seja, ao invés de um, o cliente ganha dois cupons para concorrer ao automóvel.

“Estamos entrando em um nos períodos mais mágicos do ano! Natal é tempo de celebrar, unir a família e presentear quem você ama. Pequenos gestos que criam memórias. Por isso, aqui no Bosque, pensamos em uma decoração lúdica, interativa, onde os clientes podem fazer fotos em famílias, se divertir com as crianças e na hora de escolher os presentes, ainda ter a chance de participar de um sorteio de um carro tão desejado quanto um Jeep Compass” afirmou João Guilherme Braga, superintendente do shopping.

O Natal do Bosque também terá um papel social muito importante com a arrecadação de alimentos para o programa Mesa Brasil do Sesc. Os clientes que participarem da promoção poderão fazer a doação de 2kg (dois quilos) de alimentos não perecíveis diretamente no balcão da promoção. Não é necessário trazer o alimento, o cliente poderá adquirir os produtos diretamente na banca virtual que estará no anexo do balcão. Fazendo a doação, o cliente ganha imediatamente o benefício de cupons em dobro e se as compras forem realizadas de segunda a quinta, ao invés de dois, o cliente receberá quatro cupons para depositar na urna.

Os alimentos foram arrecadados durante o evento, realizado uma vez por mês, o Bosque Games. A ação em parceria com a FEESP MS promove uma tarde de encontro com cultura pop e o universo geek gratuito.

“Este ano, em parceria com a FEESP MS (Federação de E-Esports de Mato Grosso do Sul) fizemos a doação de quase meia tonelada de alimentos para o Mesa Brasil. Foi uma ação solidária muito especial e aqui no Bosque, acreditamos de grandes ideias e grande parceiros podem se unir em busca de um propósito maior. E o Natal é época perfeita que temos para agradecer e celebrar, tendo a certeza de milhares de pessoas poderão celebrar também”, contou a gerente de marketing Stéphanie Brites.



Novidades no Bosque

Essa é uma das grandes datas do varejo e uma das mais aguardadas pelos comerciantes. Por isso, as lojas já estão decoradas e abastecidas com uma vasta gama de opções de presente. Este ano no Bosque inaugurou 8 novas lojas são elas: Smart Padel, DG Salão de Beleza, Empório Beer Coffee, Diversão Toys, Casa Lúdica, Chope Germânia, PizzSet e Anne Gachet.

Vem ainda por aí: agência Sicoob Engecred, Cravo & Canela, Ipê Pharma, Studio de Dança Suzana Leite, Judô Moura e três novos projetos que fazem parte dessa nova fase do Bosque, sem contar com a inauguração da Escola Bilíngue e condomínios residenciais do entorno.

Loja de perfumes importados, maquiagem e itens de decoração inaugurou neste sábado (11). Anne Gachet está localizada no 1º piso, na portaria A, em frente à Praça Central.

Serviço

A promoção de Natal do Shopping Bosque dos Ipês começa dia 15 de novembro e vai até o dia 4 de fevereiro. O sorteio será no dia 5 de fevereiro, às 12h, com transmissão ao vivo nas redes sociais do shopping.

O balcão de trocas para a promoção estará localizado no 1º piso, perto da Praça Central, onde está localizada a decoração de Natal, que este ano tem como tema “A Fazenda das Renas”.

O Shopping Bosque dos Ipês está localizado na Av. Consul Assaf Trad, 4796, Jardim Novos Estados. O regulamento completo da promoção pode ser acesso no site www.bosquedosipes.com. Mais informações pelo telefone (67) 3304-5555. Siga a página do shopping nas redes sociais e acompanhe todas as novidades @bosquedosipes.