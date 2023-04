"Botão do Pânico" Comunidade escolar já pode acionar em caso de emergência

Devido aos recentes casos de ataques e ameaças de violência em escolas do estado e de todo o país, o governo de Mato Grosso do Sul elaborou um plano emergencial, com o intuito de reforçar a segurança nas escolas. Dentre as medidas apresentadas, o chamado “Botão do Pânico” que já está em funcionamento, mas só em escolas com vídeo monitoramento.

A ferramenta já está disponível por meio de aplicativo. Diretores, professores e demais colaboradores escolares já podem acionar em caso de emergência. O botão colocará a unidade em contato direto com o Centro de Operações de Segurança Integrado (COSI).

Assim que o COSI for acionado, por meio desse aplicativo, é feita uma avaliação e uma unidade móvel da Central vai para a escola, se houver a necessidade já seguem com aparato policial. Segundo Vicente Lopes, diretor geral do COSI, o tempo de resposta deve variar entre 5 e 10 minutos.

Atualmente o sistema de videomonitoramento, com o botão de alerta, está presente em 255 escolas estaduais, e deve chegar até o final do mês a 298 das 348 unidades da rede estadual. Segundo o governo do estado, faltará apenas aquelas escolas que estão localizadas em aldeias e áreas rurais, por função do sinal de internet.

Além do Botão de pânico o governo do estado lançou outras medidas para reforçar a segurança nas escolas, Monitoramento total das escolas; implantação de núcleos de pesquisa e prevenção a acidentes de inteligência e segurança escolar; elaboração de cartilhas de orientação; ampliação do programa Escola Segura, Família Forte; Capacitação da comunidade escolar; e atuação preventiva da Polícia Civil.