Botox adulterado é um alerta de segurança na procura por procedimentos estéticos

No começo do mês de março, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) interceptou um lote adulterado de Toxinabotulínica A, conhecida como "botox", em Guarulhos e proibiu sua comercialização.

Após quase um mês, o botox ilegal, do mesmo lote, voltou a ser apreendido pela Área de Portos, Aeroportos e Fronteiras da Anvisa, por adulteração e falsificação do medicamento. Os frascos estavam com embalagem em turco e com prazo de validade falsificado.

A empresa que possui o registro do medicamento confirmou à Agência que o lote original vence em dezembro deste ano e foi comercializado oficialmente somente na Turquia.

Com o exemplo do material apreendido, vale relembrar a importância de realizar procedimentos estéticos com produtos certificados e profissionais adequados. Os tratamentos realizados com o botox, para previnir o envelhecimento, são invasivos e requerem cuidados, como afirma a dermatologista Gabriely Sacht.

"Por um lado, as pessoas cada vez mais estão conhecendo sobre esses tratamentos, que são muito bons para manejar envelhecimento, mas tem um lado negativo, que é a muitas vezes imaginarem que o procedimento é algo banal, simples e que não precisa se preocupar. Como o próprio nome diz, ele é invasivo, então a gente precisa ter cuidados. A toxinabotulínica é um procedimento relativamente simples, mas que podem existir complicações. Complicações, às vezes, como paralisia de músculos, gerando assimetrias e riscos de infecção, principalmente quando ocorre o uso de material inadequado", explica a médica.

A biomédica esteta e especialista em harmonização facial, Lídia Machado, também faz um alerta sobre a seriedade dos procedimentos estéticos

"A procura por procedimentes estéticos tem crescido dia após dia e com isso surge a necessidade de conscientização da população a respeito dos profissionais que são habilitados a trabalhar com harmonização facial. Hoje existem inúmeras classes que estão atuando devidamente dentro da lei com esses procedimentos, que são os biomédicos, médicos, dentistas, farmacêuticos e enfermeiros. O mais importante de tudo é que o paciente tem que buscar e avaliar o produto que está sendo injetado no rosto dele. [...] Esses procedimentos não afetam somente a nossa estética, mas também a nossa saúde", afirma Lídia.

A Anvisa orienta que profissionais de saúde e pacientes denunciem imediatamente o uso de produtos falsificados por meio dos seus canais de atendimento. O telefone de contato é o 0800 642 9782 e para denúncia via internet, o site pode ser acessado neste link.