BPMA apreende arma de fogo e madeira ilegal

A Operação Boas Festas apreendeu uma arma de fogo e de três caminhões que transportavam 189 m³ de madeira ilegal. Entre 23 de dezembro de 2023 e 01 de janeiro de 2024, foram registrados 230 boletins de ocorrência e 17 autos de infração, totalizando R$ 192.674,00 em multas aplicadas.

Ação do Batalhão de Polícia Militar Ambiental tem o objetivo de intensificar a fiscalização para impedir infrações ambientais nesse período festivo. Foram escalados 189 policiais militares ambientais que atuaram, em todo o território estadual.

Continue Lendo...

No decorrer da operação, 429 pessoas foram abordadas e orientadas, 238 veículos foram fiscalizados e 89 animais foram capturados.

*Com informações do Governo do Estado