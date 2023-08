BR-163: parlamentares aguardam posicionamento da ANTT

Nesta quarta-feira (23), o deputado estadual Pedro Pedrossian Neto (PSD) falou sobre o descontentamento do Estado frente ao aumento do pedágio na BR-163 e a administração ineficaz da CCR MSVia.

Ao Jornal CBN CG, o parlamentar afirmou que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) tem até o dia 4 de setembro para dar uma devolutiva sobre a revogação do decreto.

Na última sexta-feira (18), nove trechos da rodovia tiveram o reajuste da Tarifa Básica de Pedágio (TBP) aprovado pela Agência. Com os novos valores, as tarifas básicas para veículos de passeio variam de R$ 6,00 a R$ 9,10.

De acordo com Pedrossian Neto, a ANTT se comprometeu a negociar com a Concessionária CCR MSVia, que administra a rodovia desde 2014, a revogação do aumento do pedágio em 16,82% no Estado.

"Esses 17% são a gota d'água que transborda o copo [...]. Ela [CCR MSVia] não realizou os investimentos e, na nossa avaliação, o contrato deveria ter sido executado na íntegra, com todas as aplicações de sanções", afirma deputado.

