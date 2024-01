BR-163 tem interdições parciais para serviços, nesta quarta-feira (31)

A CCR MSVia, concessionária responsável pela BR-163/MS, informa que realiza obras e serviços de manutenção em diversos pontos da rodovia nesta quarta-feira (31). Os serviços podem ocasionar lentidão e exigem atenção redobrada dos usuários.

Pontos com desvio de tráfego

São Gabriel do Oeste: km 640-637; 622-619; 604-603; Bandeirantes: km 587; Jaraguari: km 524-517; Campo Grande: km 479; Dourados: km 280-276; Naviraí: km 149-146; Itaquiraí: km 113

Pontos com ‘Pare-e-Siga’

Sonora: km 844-843 e km 838; Pedro Gomes/Sonora: km 816-815; Coxim: km 751-750; São Gabriel do Oeste: km 627 e km 607; Bandeirantes: km 562-561; 560-559; 557-555; 553-552; 551-550; Nova Alvorada do Sul: km 399 e 390; Rio Brilhante: km 346 e 341; Dourados: km 254; Caarapó: km 222; Itaquiraí: km 102 e 87; Eldorado: km 63, entre os km 44 e 43; 41 e 40; e do km 33 ao 32.

De acordo com a concessionária, o cronograma de obras e serviços é dinâmico, ou seja, outros pontos de intervenção com ‘Pare-e-Siga’ ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia.