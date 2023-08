Brasileiro de Motocross está de volta à Capital depois de 6 anos

A velocidade vai tomar conta do Parque Jacques da Luz durante o aniversário de Campo Grande. Será realizada no sábado (26) e no domingo (27), a 5º etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross, com pilotos de todo o Brasil e de outros 12 países.

O campeonato é organizado pela Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM), com apoio da Fundesporte.

O diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges, destaca a importância da volta da competição para a capital depois de 6 anos. “Além de trazer os melhores atletas, as melhores equipes e milhares de pessoas para o nosso estado, também é uma oportunidade para o campo-grandense que gosta de adrenalina, de aventura e que gosta de assistir essas provas”.

Segundo Firmo Alves, presidente da CBM, o parque está preparado o evento. São esperadas mais de 30 mil pessoas durante toda a competição, que promete agitar o fim de semana da capital.

“É um grande espetáculo. Um fim de semana de atividades. Não é só uma corrida, são várias corridas acontecendo. Motos na pista a partir das 8h da manhã. Eu acredito que será um megaevento”, diz o presidente.

Mais de 300 pilotos estarão na disputa em 11 modalidades. Os treinos livres começam no sábado, as 8h da manhã. A competição começa oficialmente durante a tarde e segue até o domingo. A entrada é gratuita.

O Parque Jacques da Luz fica na Rua Barreiras, Vila Moreninhas.