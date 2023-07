Brasileiro é preso no Paraguai acusado de abusar de criança de quatro anos

Um brasileiro, residente em Pedro Juan Caballero, foi preso nesta segunda-feira (3), após ser denunciado por abusar de sua enteada de apenas quatro anos de idade. O suposto crime aconteceu após a mãe da criança ter saído para trabalhar

A mãe retornou antes do horário previsto e flagrou o companheiro apenas com a peça intima no corpo e a criança sem parte da roupa. Ela saiu correndo para a rua e uma viatura da Polícia Nacional abordou a mulher, indo até a residência localizada no bairro Guarani, em Pedro Juan, cidade vizinha a Ponta Porã.

O acusado tentou fugir, mas foi alcançado e detido.