Brigada Alto Pantanal e Prevfogo evitam grande incêndio em corredor de biodiversidade do Pantanal

A equipe da Brigada Alto Pantanal, mantida pelo Instituto Homem Pantaneiro (IHP), com apoio do Prevfogo/Ibama, conseguiu extinguir um início de incêndio em região da Serra do Amolar, que forma um corredor de biodiversidade no Pantanal. Houve trabalho ao longo de toda esta quarta-feira (8) para combater as chamas em estágio inicial para evitar que elas atingissem áreas mais remotas e seu combate ficar mais difícil.

Na manhã desta quinta-feira (9), a equipe retornou ao local e identificou que não havia mais fogo. O monitoramento ainda vai durar mais 24h.

A detecção do indício de fogo foi feita por meio do sistema Pantera, que tem uma central de monitoramento instalada na sede do IHP, no começo da noite desta terça-feira (7). Os seis brigadistas da Brigada Alto Pantanal foram acionados e ainda houve o apoio de quatro brigadistas do Prevfogo/Ibama.

O acesso à região exigiu dos brigadistas o uso de embarcação, mas também caminhadas em áreas alagadas e secas.

"O fogo estava entre a baía do Dom Brás e a baía do Taquaral. Fizemos o deslocamento e quando chegamos na região do sítio Serra Negra deixamos alguns materiais e fomos para a área com sinal de fumaça. Recebemos apoio ainda do senhor Wilson, o Reinaldo, a esposa dele, o Joilson (da Brigada Alto Pantanal), Ramão e o Catarino. O combate foi intenso, várias áreas, várias partes estavam alagadas, porque a gente tinha que atravessar corixos e encontramos um local onde o fogo estava mais alto. Conseguimos trabalhar para abaixar as chamas. Para não deixar esse fogo subir o Morro das Cabras e nem para ir para a RPPN Engenheiro Eliezer Batista, a gente fez uma estratégia de combate. Agora é monitorar por 48 horas até garantir que não haja mais risco", explicou o chefe da Brigada Alto Pantanal, Manoel Garcia.

A Brigada Alto Pantanal realiza um trabalho ao longo do ano inteiro para criar trilhas e mapear regiões da Serra do Amolar com o objetivo de prevenir os incêndios florestais. Neste ano, o foco mais grave nesse território do Alto Pantanal ocorreu no começo desta semana.

A área onde ocorreu o combate ao fogo integra a Rede Amolar, que forma um corredor de biodiversidade no Pantanal de mais de 300 mil hectares e serve para abrigar mais de uma centena de espécie de animais.

Atualmente, o Parque Nacional do Pantanal Matogrossense (Parna), que fica em Mato Grosso, encontra-se em maior perigo e o incêndio florestal nesse território já dura ao menos duas semanas. O fogo já queimou uma área superior a 30 mil hectares. Por lá, equipes da brigada de Cáceres do Prevfogo/Ibama, do Parque Nacional e da Brigada da Serra das Araras fazem o combate com cerca de 40 pessoas envolvidas.

Ainda há outro incêndio no Pantanal, na região entre Corumbá e Miranda, perto do Parque Estadual do Rio Negro. Os Bombeiros de Corumbá e apoio de Campo Grande fazem o combate e monitoram a área, que é de difícil acesso e exige uso de aeronave. Esse incêndio ainda não foi extinto.