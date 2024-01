Brincadeiras com pipa com cerol podem terminar em tragédias

Pipas, símbolo de alegria e diversão para crianças e adultos, podem se transformar em armas perigosas quando equipadas com linhas cortantes como o cerol ou a chilena. Em 2023, a Santa Casa de Campo Grande atendeu duas vítimas de cortes por cerol, um a mais que em 2022. E os acidentes podem ser fatais, como alerta o cirurgião vascular Marcos Rogério Covre.

"Esse tipo de lesão de cerol pode ocasionar lesões bem graves dos vasos do pescoço, tanto a veia jugular, quanto pior ainda quando pega a artéria carótida. Se a lesão é mais profunda, é a artéria que leva sangue pro cérebro e a pessoa pode morrer de hemorragia ou ter sequelas neurológicas, como um exemplo se ela tivesse tido um derrame, porque o fluxo é cortado do cérebro por conta desse trauma. A gente vê em muitas motos, como se fosse uma antena na frente, exatamente se tiver o cerol, para não pegar no pescoço", afirmou o cirurgião vascular

Continue Lendo...

No sábado (27), uma mulher perdeu a vida após ter o pescoço cortado por uma linha de cerol enquanto pilotava sua moto em Três Lagoas. O delegado Gabriel Salles, da 3ª Delegacia de Polícia da cidade, relata o caso. "A vítima, que estava acompanhada de seu filho de cinco anos, colidiu com a linha de pipa enquanto trafegava pela via pública. "Ela acabou ocasionando um corte profundo no pescoço dessa vítima, a qual também caiu da motocicleta. Essa vítima chegou a caminhar por alguns metros atrás do socorro, mas não resistiu e caiu ao solo e vindo ao óbito", comentou o delegado.

A Polícia Civil apreendeu a pipa e a linha, que aparentava ter cerol. A investigação está em andamento para identificar os responsáveis pelo acidente.

SAIBA MAIS