"Cabide Solidário" auxilia pacientes e acompanhantes no HRMS

O Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) está realizando ação solidária permanente que envolve toda a população do estado, o chamado “Cabide Solidário". A iniciativa foi suspensa no início da pandemia da Covid-19 e agora foi reativada para ajudar quem precisa, com foco nos pacientes e acompanhantes oriundos do interior do estado, que em alguns casos chegam desprevenidos diante da necessidade de internação.

Todos os dias, o HRMS recebe pacientes e acompanhantes de outras cidades para exames ou consultas. Geralmente eles voltam no mesmo dia para a sua cidade de origem, mas em alguns casos, por motivos clínicos, precisam continuar internados.

Neste momento que o "Cabide Solidário" se faz necessário para atender quem não pôde se preparar para esse momento. O espaço fica na recepção central do hospital e conta com o bom senso dos usuários para se manter abastecido para os próximos pacientes.

Quem se interessar em doar roupas e calçados pode levar os objetos até a sede do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul ou entrar em contato pelo número: 3378-2500.