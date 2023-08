Cabo de telefonia solto causa acidente no centro da capital

Motoristas que passaram pela região central da capital na manhã desta segunda-feira (18) foram surpreendidos por um cabo de energia solto na Rua Joaquim Murtinho. O cabo de telefonia se desprendeu da fiação e invadiu a via atrapalhando o trânsito, um motociclista chegou a sofrer acidente e caiu na via ao se enroscar no cabo.

Ao ver o cabo solto no início da manhã, o empresário que trabalha na região, Thiago Granja, estava preocupado com um possível acidente no local e já havia entrado em contato com a concessionária de energia do estado e com a prefeitura da capital e, mesmo assim, não teve retorno.

"Uma passava a responsabilidade para o outro, a prefeitura disse que a Energisa era responsável, quando liguei eles disseram que iriam resolver mas ligaram de volta perguntando se o cabo era de energia ou de telefonia, e quando eu disse que era de telefone eles disseram que não era com eles. Avisei que poderia acontecer um acidente porque mais cedo eu já havia visto um caminhão se enroscar no cabo, e foi dito e feito, um motociclista passando pela rua não viu, se enroscou e caiu no chão, infelizmente", conta.

Após o acidente, o local foi interditado pela Guarda Civil Municipal e o trânsito ficou interrompido na via até o momento do reparo, que foi feito por uma empresa terceirizada da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran). Mesmo sem ser de responsabilidade da agência, por ser um cabo de telefonia, o reparo parcial foi feito por eles para liberar o trânsito no local.

