Cacio e Pepe ou "queijo e pimenta"

Cheguei em casa, Barcelona, cosmopolita e ao lado de casa vou a um mercado italianinho que amo. Minha faminta intenção? Fazer uma pasta veloce. A pasta rápida como dizem os italianos. Comprei um raviole recheado de gorgonzola e um queijo pecorino. A hora que cheguei em casa e vi a pimenta do reino tive a deliciosa ideia de fazer um clássico.

A pasta Cacio e Pepe é uma receita tradicionalmente romana que combina massa, queijo Pecorino Romano e pimenta do reino preta.

Continue Lendo...

O nome "Cacio e Pepe" significa "queijo e pimenta" em italiano. A simplicidade dos ingredientes é o que torna esse prato tão especial. A combinação do queijo Pecorino Romano, que é um queijo de ovelha com sabor intenso, e a pimenta preta moída na hora cria uma combinação de sabores rica e satisfatória.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A preparação da pasta Cacio e Pepe é bastante simples. A massa é cozida até ficar al dente e, em seguida, é misturada com um pouco da água do cozimento para criar um molho cremoso. O queijo Pecorino Romano é então adicionado e derrete com o calor da massa, formando um molho sedoso e saboroso. A pimenta preta é adicionada para dar um toque de calor e sabor picante.

Este prato é apreciado pelos amantes da culinária italiana por sua simplicidade e sabor autêntico. É uma ótima opção para quem deseja experimentar um prato tradicional italiano de forma fácil e rápida. A pasta Cacio e Pepe é um verdadeiro deleite para os amantes de queijo e pimenta!

E claro, se você não tiver o queijo pecorino feito de ovelha, você pode substituir por queijo parmesão. O grana padano (bovino) é excelente, o parmigiano regiano também.

Todos queijos de cura de longa duração.

O queijo parmesão é um tipo de queijo duro, originário da região de Parma, na Itália. É conhecido por seu sabor rico e salgado, além de sua textura granulada e quebradiça. O parmesão é feito a partir do leite de vaca e passa por um longo processo de envelhecimento, geralmente de 12 a 36 meses, o que contribui para o desenvolvimento de seu sabor característico. É um queijo muito versátil e pode ser usado ralado sobre massas, saladas, sopas e muitos outros pratos. Além disso, o parmesão é uma excelente fonte de cálcio e proteínas.

A pimenta do reino por sua vez, foi um dos motivos pelo qual os portugueses embarcaram para terras do novo mundo, em busca de especiarias na rota das índias. Essa pimenta (pipper Nigrum) é originária da Ásia e chegou aqui no Brasil pelos portugueses, do reino de Portugal, por isso o nome. Sendo essa a verdadeira pimenta que é uma semente, os outros frutos que chamamos da pimenta são na realidade os capsicum, originários da Amazônia, com nomes dados pelos povos originários como cumari, que significa alegria do gosto em tupi-guarani.

Ou seja a massa de queijo com pimenta (cacio e pepe) parece simples mas tem muito sabor por seus ingredientes especiais.

Apure os sentidos e bom

Apetite!



Ouça a coluna