Cadastro Municipal do Produtor permitirá mapeamento dos agricultores familiares de Campo Grande

Pela primeira vez os agricultores familiares de Campo Grande serão mapeados. A da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro), trabalha no Cadastro Municipal do Produtor. O objetivo é otimizar o processo de atendimento, acompanhando e controlando os serviços prestados junto aos produtores da área urbana e rural, em especial, da agricultura familiar.

O cadastro é uma iniciativa inédita no município e dará mais transparência e eficiência às ações. Atualmente, a Sidagro auxilia na organização das cadeias produtivas, atendendo 25 comunidades rurais da agricultura familiar, sendo 1.070 famílias. A Secretaria disponibiliza e coordena a utilização de patrulhas mecanizadas auxiliando no preparo de solo e plantio de diversas culturas; trabalha na capacitação e na difusão de novas tecnologias, com treinamentos e cursos para profissionalização dos produtores familiares; entre diversas ações que visam fomentar o agronegócio.

“Essa é mais uma iniciativa da atual gestão para dar transparência às ações e agilizar tudo que tem sido feito para fomentar a agricultura familiar em Campo Grande, tanto na área urbana quanto na rural. Hoje, o agronegócio envolve produtores e empreendedores de diversos portes e segmentos, contemplando a agricultura familiar, sendo o setor responsável por mais de 90% das exportações do Mato Grosso do Sul. Precisamos olhar com carinho e atenção para o segmento”, explica o secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Adelaido Vila.

Realizado sob a coordenação da Superintendência de Fomento ao Agronegócio, que está inserida dentro da Sidagro, o Cadastro Municipal do Produtor deverá ser feito por todos os produtores e empreendedores que recebem algum tipo de serviço da Sidagro. Para realizá-lo é preciso procurar a Secretaria com o formulário (impresso) publicado na página 10 do Diário Oficial desta quarta-feira (21) e anexar os documentos solicitados.

*Com informações de Assessoria