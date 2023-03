No CBN Motors deste sábado (25), Paulo Cruz e Scheila Canto falam sobre a paralização das linhas de montagem e o que isso significa. Preços altos? Falta de peças? Cadê o carro popular? Sinal de alerta aceso. E tem também a chegada do VW ID.4, finalmente. O elétrico faz parte dos planos da marca que promete lançar 15 novos modelos até 2025. E saiba como transportar seu pet dentro do carro.

