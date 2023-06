Com música ao vivo nas sexta-feiras e aos sábados, Casa Garcia Café & Gastrobar oferece aos campo-grandenses uma viagem culinária para a Espanha com as "Tapas", nelas é possível formar uma porção de tábua com diferentes aperitivos.

Além do cardapio diferenciado, aqueles que forem de Uber e consumirem bebida alcoólica tem a volta garantida pelo estabelecimento.

De terça-feira a sábado, o local está aberto das 17h até às 00h.