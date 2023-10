Cafezal em Flor: Produtora valoriza o melhor da natureza e do café

Na coluna Viagem de Sabores, o chef Paulo Machado conversou com a Márcia Bichara, produtora de cafés no interior paulista.

Márcia é a proprietária da Pousada Rural e Ecológica no meio do Cafezal, localizada na Serra da Mantiqueira, cidade de Monte Alegre do Sul-SP, Circuito das Águas Paulista.

Sua pousada é construída com materiais recuperados, em meio a um cafezal, com chalés que agradam os amantes da natureza e os que buscam descanso e contemplação.

Valorizam a cultura e a gastronomia local, a simplicidade, a qualidade e um bom café! Eles foram um dos que receberam o prêmio Braztoa Sustentabilidade 2022 - 2023 pelo trabalho que une turismo com práticas sustentáveis.