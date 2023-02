Caged divulga mais dados sobre geração de empregos no Brasil

Mato Grosso do Sul gerou 40.037 novos empregos com carteira assinada em 2022, de acordo com o do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta terça-feira (31).

O saldo é resultado de 360.630 contratações e 320.323 desligamentos. Já a capital, Campo Grande, teve o resultado de 12.861 novos empregos. O número positivo é o saldo de 135.890 contratações e 123.029 desligamentos.

O país também obteve resultado positivo na soma dos 12 meses, fechando 2022 com o saldo de 2.037.982 empregos, decorrente de 22.648.395 admissões e de 20.610.413 desligamentos.

DEZEMBRO

O mês de dezembro é conhecido por um maior número de demissões, principalmente por causa das contratações extraordinárias ocasionadas pelo período de festas que se encerram no período.

Em Campo Grande, o saldo negativo foi de 1.578 vagas neste mês, número ligeiramente menor do que o registrado no mesmo período de 2021, que resultou em 1.755 demissões. Em Mato Grosso do Sul, dezembro fechou com saldo negativo de 6.621 vagas.

Outro dado importante do Caged revela que, na média nacional, os salários iniciais pagos a quem foi admitido em um novo emprego em dezembro diminuiu, ficando em R$ 1.915,16.

Comparado ao mês de novembro, houve queda real de R$ 17,90 no salário médio de admissão, uma variação negativa em torno de 0,93%.

DESTAQUE

Os setores de “comércio” e “serviços” foram os que marcaram os maiores saldos de empregos em 2022, com 3.606 e 7.692 novas vagas, respectivamente.

A construção gerou 787 novas vagas; a indústria 600 e, em último lugar, o setor agropecuário, com 176 vagas.

BRASIL

Em dezembro, as 27 unidades federativas fecharam o mês com saldo negativo de empregos. Os destaques são: São Paulo, onde houve perda de 151.474 postos (-1,13%); Minas Gerais, com menos 45.761 postos (-1,01%); e Santa Catarina, com menos 39.268 postos (-1,64%).

Entre as regiões, o Sudeste fechou o mês com menos 212.362 postos. Na sequência vêm o Sul, com menos 102.993 postos; o Nordeste, com menos 52.018 postos; o Centro-Oeste, com menos 35.740 postos; e a Região Norte, com menos 27.143 postos.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande e Caged