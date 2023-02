Na Coluna Viagem de Sabores desta quarta-feira (1), o chef Paulo Machado traz uma receita típica da região pantaneira. Ele esteve no Pantanal Jungle Lodge, uma pousada localizada na Estrada Parque Pantanal Sul especializada em ecoturismo que oferece os serviços de hotelaria e atividades turísticas.

Veja como preparar a receita que faz parte da Rota Gastronômica Pantaneira.

Caldo de Piranha Pantanal Jungle Lodge

INGREDIENTES

4 piranhas inteiras tamanho pequeno

200g de cebola picada

2 limões a sua escolha

400g de tomate maduro picado em cubos

50g de alho picado

50g de pimentão vermelho

15 ml de óleo de girassol

azeite e sal a gosto

400g de queijo frescal em bucos pequenos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

MODO DE PREPARO

1.Tempere as piranhas com o suco de limão.

2.Pique a cebola, o alho, o pimentão vermelho e a pimenta. Aqueça uma frigideira com óleo

e refogue todos os ingredientes. Junte as piranhas, cubra com água e cozinhe por cerca de duas horas. O preparo pode ser feito também na panela de pressão, reduzindo o tempo de cozimento para 40 minutos.

3.Assim que a carne da piranha estiver bem cozida, apague o fogo, elimine a espinha central do peixe e leve todos os ingredientes para o liquidificador. Bata até emulsificar bem e ficar homogêneo.

4.Sirva o caldo quente com torradas e gotas de molho de pimenta.

Acompanhe as dicas do chef Paulo Machado. Ouça o áudio da coluna Viagem de Sabores: