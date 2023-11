Calor continua em Mato Grosso do Sul e temperaturas podem chegar aos 45°C nesta segunda-feira

A onda de calor que atinge Mato Grosso do Sul deve continuar durante esta semana, de acordo com previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). As temperaturas máximas podem chegar a 45°C em algumas regiões do Estado, com possíveis recordes de temperatura máxima e baixa umidade relativa do ar em 2023.

"Nos últimos dias estamos enfrentando altas temperaturas com valores acima de 40°C e baixo valor de umidade relativa do ar entre 10% e 30% em grande parte do Estado. E a previsão do tempo para a semana indica a continuidade do calor, com tempo estável devido a atuação de calor, ou seja, atuação de massa de ar quente e seca que favorecem as altas temperaturas e os baixos valores de umidade relativa do ar", explicou a meteorologista do Cemtec, Valesca Fernandes.

As altas temperaturas são amplificadas devido a atuação conjunta do El Ninõ. As condições meteorológicas tornam o ambiente propício para a ocorrência de incêndios florestais.

A partir desta segunda-feira (13) até quinta-feira (16), a previsão indica tempo estável com predomínio de sol e variação de nebulosidade devido a atuação da alta pressão atmosférica em médios níveis.

Porém, não estão descartadas pancadas de chuvas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo, devido ao intenso fluxo de calor e umidade e avanço de cavados, aliado ao aquecimento diurno, com destaque para as regiões Centro-sul e Sudoeste do Estado. A maior probabilidade é de ocorrência entre hoje e quarta-feira (15).

Também são esperadas altas temperaturas com valores que podem atingir 40°C a 45°C em MS. Além das altíssimas temperaturas e umidade relativa do ar estará muito baixa entre 10% a 30%. Estão previstas temperaturas mínimas entre 24°C e 27°C e máximas que podem atingir 42°C nas regiões Sul e Leste do Estado.

Para as regiões Pantaneira, Sudoeste e Bolsão as mínimas previstas devem ficar entre 26°C e 30°C e as máximas entre 43°C a 45°C. Para a região Norte as mínimas serão entre 24°C e 26°C e a máxima de 43C. Na Capital as mínimas oscilam entre 26°C e 27°C e as máximas entre 38°C a 40°C. Nestes dias os ventos atuam para elevar sensação de calor, e atingem entre 40 e 60 km/h.

*Com informações Assessoria Gov/MS

