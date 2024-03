Calor intenso e tempo seco dominam o estado nesta terça-feira

Céu de brigadeiro e temperaturas escaldantes: essa é a combinação para esta terça-feira (12) em Mato Grosso do Sul. Uma massa de ar quente e seca toma conta do estado, prometendo um dia de sol forte e poucas nuvens.

Calorão para todos os gostos: as regiões Sul, Sudoeste, Sudeste e Leste de MS sentirão os efeitos mais intensos da massa de ar quente. Nessas áreas, as temperaturas podem facilmente ultrapassar os 35°C, com a umidade do ar chegando a níveis baixíssimos, entre 15% e 35%.

Em Campo Grande, os termômetros marcam 24°C inicialmente e chegam aos 34°C ao longo do dia. Dourados tem mínima de 24°C e máxima de 37°C. Na região Sul, Ponta Porã e Iguatemi amanhecem com 24°C, com máximas de 35°C e 37°C, respectivamente.

Em Paranaíba, no Bolsão, a mínima prevista é de 24°C enquanto a máxima atinge 35°C; Três Lagoas, na mesma região, tem 25°C pela manhã e 37°C à tarde. No Norte do estado, os valores em Coxim e Camapuã apresentam variação entre 25°C e 34°C.

No Pantanal, Aquidauana e Corumbá chegam aos 37°C nos horários mais quentes do dia, com mínimas respectivas de 26°C e 27°C. Porto Murtinho, na região Sudoeste, tem mínima de 27°C e máxima de 39°C, temperatura mais alta do dia.