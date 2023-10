Calor intenso é um alerta para problemas cardiovasculares

Com as altas temperaturas, a atenção com a saúde deve ser maior. Quem tem doenças cardíacas e pressão alta deve cuidar para não ter problemas cardiovasculares agravados ou desenvolvidos neste calor.

A Rádio CBN CG conversou com o cardiologista Délcio Gonçalves, que confirmou que o risco "pode ser grande".

"Nós precisamos manter nossa temperatura interna em equilíbro[...] Temperaturas internas muitos altas podem causar danos à musculatura, cérebro e aos órgãos vitais, então nosso corpo lança mão de vária alternativas para equlibrar a temperatura e isso gasta energia, aumenta o esforço cardiovascular e, em pessoas idosas, doentes ou em estado de hidratação baixa, pode ter um custo alto como infarto, arritmia ou um derrame", afirma.

O especialista ainda traz dicas de como cuidar do corpo no durante as altas temperaturas.

Confira a reportagem na íntegra: