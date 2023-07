Calote da prefeitura reduz serviços prestados pela Santa Casa

O contrato da prefeitura com a Associação Beneficente de Campo Grande (ABCG), mantenedora do hospital, venceu em 7 de dezembro do ano passado.

Desde outubro de 2022, os representantes do hospital estão tentado renovar a parceria, mas os gestores da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) vêm demonstrando total desinteresse no assunto.

Apesar de o contrato não ter sido renovado, a Santa Casa continuou recebendo pacientes encaminhados pela prefeitura.

O problema é que além de não estabelecer a recontratualização, a prefeitura passou a não pagar o hospital pelos serviços prestados até dezembro, o que gerou débitos de mais de R$ 1 milhão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por conta disso, a Santa Casa suspendeu o atendimento e agora a prefeitura decidiu se manifestar, inicialmente argumentando que o hospital teria recusado proposta de R$ 1,5 milhão para manter o serviço de psiquiatria da unidade de saúde até o fim do ano.

A informação foi rechaçada pela direção do hospital, que ao prestar esclarecimentos informou que a proposta do município foi a utilização de dinheiro de emenda parlamentar destinada ao hospital para a quitação do débito gerado pelos serviços de psiquiatria.

A Santa Casa descartou a proposta e os serviços continuarão suspensos até que o calote acabe e seja assinado novo contrato.

Confira na íntegra: