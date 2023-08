Câmara cogita instaurar CPI da "folha secreta" e de obras

“Eles enrolaram tanto para mandar os documentos, que vamos abrir [Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI] perto da política”, disse o presidente da Câmara de Vereadores de Campo Grande, Carlos Augusto Borges (PSB), o Carlão, sobre a documentação da Prefeitura de Campo Grande relativa à folha de pagamento, a chamada “folha secreta”. Em entrevista à CBN Campo Grande desta quarta-feira (9), ele falou sobre o assunto e de que forma a Casa de Leis tem atuado.

Carlão também pontuou que a Casa está atenta às obras de manutenção das vias não pavimentadas em Campo Grande e tranquilizou a população sobre possível instauração de CPI, caso sejam identificadas irregularidades nesse tipo de atividade.

Além disso, ele também falou sobre a Lei do Silêncio, transporte coletivo urbano e a intermediação que a Casa faz entre a diretoria do Hospital São Julião e a Prefeitura de Campo Grande. O presidente do Legislativo municipal também teceu duras críticas à gestão de Adriane Lopes, “ se eu fosse gestor investiria mais em serviços públicos do que em nomeação de gente”, disparou.

Confira na íntegra: