Câmara convoca 20 candidatos classificados em concurso público

A Câmara Municipal de Campo Grande publicou em Diário Oficial, nesta quinta-feira, dia 2, a convocação de 20 candidatos classificados em concurso de provas e títulos. Na publicação consta a relação de documentos que precisam ser entregues na Diretoria de Recursos Humanos para nomeação e posse. A publicação pode ser conferida clicando aqui.

Foram convocados 15 técnicos administrativos, sendo 11 na ampla concorrência, dois nas vagas reservadas a negros, um de indígena e um para PCD (Pessoa com Deficiência). Também foram chamados analistas administrativos, assistente social e dois tradutores de Libras.

O resultado do concurso foi homologado em setembro do ano passado, tendo validade de dois anos. As provas foram aplicadas pelo Instituto Selecon, em abril de 2022. Dos 8.129 inscritos, 5.054 compareceram ao exame na disputa pelas 20 vagas ofertadas.

Os concorrentes passaram ainda por Análise de Títulos para a pontuação final. Já os inscritos para o cargo de Tradutor de Libras fizeram a prova prática. O concurso anterior, realizado pela Câmara Municipal de Campo Grande, ofertou 70 vagas para 12 cargos.

