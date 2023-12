Câmara de Maracaju aprova orçamento de R$ 452 milhões

Foram 12 votos a favor, e o voto contrário do vereador Nenê da Vista Alegre (MDB), garantindo ao prefeito Marc

os Calderan um orçamento de R$ 452 milhões para investir em educação, saúde, segurança pública, infraestrutura urbana e rural, cultura, esporte e assistência social, entre outras áreas de suma importância como o setor do agronegócio, aí inclusa a agricultura familiar.

Porém, quem pensa que o orçamento foi aprovado após consenso entre os vereadores está redondamente enganado.

Neste ano, o clima esquentou com a apresentação de dois índices de suplementação: o que veio proposto pela administração municipal, de 50%, e o apresentado pelo vereador Hélio Albarello (MDB), de 35%.

Continue Lendo...

Depois de muitas reuniões sem que se chegasse a um acordo, o vereadores foram para a disputa no voto e o índice de flexibilização orçamentária defendido pelos vereadores que seguiram Albarello foi aprovado por 7 votos a 6, sendo 6 a 6 no plenário e o desempate sendo feito pelo presidente da Câmara, vereador Robert Ziemann (PSDB).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Votaram com a proposta da redução da suplementação apresentada por Hélio Albarello os vereadores Joãozinho Rocha (MDB), Luciano França (PSDB), Laudo Sorrilha (PSDB), Catito (PP) e Nego do Povo (MDB). Robert Ziemann exerceu o voto de Minerva e desempatou.

Na votação do orçamento como um todo, não houve celeuma, sendo o projeto aprovado por 12 votos favoráveis e o voto contrário do vereador Nenê da Vista Alegre (MDB). Segundo o vereador Nenê, o voto contrário foi um voto de protesto já ele que entendia ser importante o projeto ser aprovado da forma original como chegou à Câmara, ou seja, com suplementação der 50%.

Na previsão Orçamentária para o exercício administrativo de 2023, a pasta que terá a maior previsão de gastos será a Saúde com mais de 91 milhões de reais. Têm previsão de gastos acima dos R$ 50 milhões também as secretarias de Administração, com 76 milhões; Obras e Urbanismo com R$ 66 milhões e o Fundeb com 50 milhões de reais que se somarão aos gastos do município na área orçados em mais de R$ 44 milhões.

O Duodécimo da Câmara Municipal representará nos 12 meses repasses de pouco mais de R$ 18 milhões ao Legislativo.