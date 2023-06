Câmara e Defensoria assinam termo de cooperação técnica

Nesta terça-feira (20), a Câmara Municipal de Campo Grande firmou um Termo de Cooperação Técnica com a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul. O objetivo é envolver o órgão nas discussões de proposições que sejam relevantes para a comunidade.

Segundo o defensor público-geral do Estado, Pedro Paulo Gasparini, a cooperação vai proporcionar a realização de programas, ações e campanhas nas áreas técnica, científica, cultural e jurídica.

“Que os vereadores possam contar com a Defensoria Pública através das nossas temáticas com a elaboração de notas técnicas, com participação em audiências públicas. Essa Casa de Leis promove o debate e a discussão. Ela é a voz da sociedade”.

Para o presidente da Câmara, o vereador Carlão a cooperação vai contribuir para o andamento dos trabalhos da Casa de Leis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Com certeza absoluta a Câmara faz este convênio porque todos projetos da área social a gente vai passar uma cópia para que a Defensoria analise também e nós temos isso com quase todas as entidades representativas daCcapital”.

Ainda na sessão ordinária, o defensor público-geral falou da atuação do órgão em todo o Estado. A Defensoria Pública de MS tem cadastrado na plataforma digital mais de 700 mil pessoas assistidas. Somente neste ano, foram realizados 172 mil atendimentos, uma média de 1,1 mil atendimentos por dia, ou 47 por hora. Além do atendimento nas unidades presenciais, a Defensoria pode ser acionada pelo telefone 129.