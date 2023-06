Câmara intervém e prefeitura decide pagar Hospital São Julião

Atraso no pagamento por serviços prestados pelo Hospital São Julião ao município, no valor de R$ 1,1 milhão, além de retenção de emendas parlamentares que somam R$ 2.450.000,00, mobilizou parte dos vereadores na manhã desta quinta-feira em Campo Grande.

Além dos problemas financeiros enfrentados por conta do calote, o São Julião terá de suspender o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) caso novo contrato com a prefeitura não seja assinado até amanhã.

Como sempre acontece, o município deixa para a última hora solucionar esse tipo de situação, o que contribui para que o caos na Saúde em Campo Grande seja cada vez maior, penalizando a população.

Na reunião ficou estabelecido que a prefeita Adriane Lopes irá enviar projeto de lei à Câmara Municipal suplementando recursos para a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) pague os débitos em atraso.

O vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, responsável por mobilizar o Legislativo e o Executivo em busca de solução para o problema, informou que a matéria será votada na semana que vem em regime de urgência para que o hospital receba o dinheiro.

Paralelamente, ele irá gestionar junto ao governo do Estado e União, assim como na prefeitura, para que cada entre aporte mais R$ 100 mil por mês para custear o aumento do número de cirurgias feitas pelo São Julião.

Com capacidade de realizar até 150 cirurgias por mês, a unidade vinha de forma extracontratual realizando 126 procedimentos, número que caiu para 26 – quantidade estabelecida no contrato que vence amanhã e cujos termos atuais serão mantidos.

