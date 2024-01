Câmara Municipal abre nova licitação para reforma do prédio

Após a fraude envolvendo contrato de licitação no valor de R$ 17,2 milhões, no qual a empresa Projetando Construtora & Incorporadora Ltda foi denunciada por apresentar documento falso no processo licitatório, a Câmara de Dourados abriu nova licitação, de mais de R$ 19 milhões.

Conforme o edital publicado no final de dezembro, a obra vai ficar R$ 2 milhões mais cara para contratação de empresa que vai reformar o prédio do Legislativo.

No primeiro semestre deste ano, o contrato com a empresa vencedora do processo licitatório foi desfeito após a denúncia que chegou ao MP-MS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), além de ser instalado uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar o contrato milionário.

Os vereadores defenderam que a Prefeitura da cidade processe a empresa selecionada para a reforma do prédio do Legislativo e peça o valor de R$ 547.745,18, a título de ressarcimento por valores pagos e de indenizações ao poder público.

A Casa de Leis fez a seleção de empresa para a reforma e ampliação do prédio, em obra estimada em 4 mil metros quadrados. Também foi feito contrato de aluguel de uma estrutura no shopping da cidade, com locação mensal de R$ 60,3 mil, para que os servidores pudessem trabalhar enquanto estivesse sendo feito a obra.

O credenciamento das propostas de empresas que estejam interessadas em participar será realizado de forma presencial em 6 de fevereiro de 2024, às 8h, na sala de reunião do Departamento de Licitação da Câmara. A empresa vencedora do certame terá 12 meses para concluir a reforma.

