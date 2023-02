Câmara declara luto oficial pela morte de Therezinha Trad

A professora Therezinha Mandetta Trad, avó do vereador Otávio Trad (PSD), morreu aos 86 anos, na noite de quarta-feira (22), em Campo Grande. Em respeito, a Câmara Municipal de Campo Grande comunicou luto oficial de três dias e a sessão ordinária desta quinta-feira (23) foi adiada.

Além disso, as bandeiras da sede do Legislativo ficarão hasteadas a meio mastro. O presidente da Casa de Leis, vereador Carlos Augusto Borges (PSD), em nome de todos os parlamentares e funcionários, manifestou suas condolências à família e amigos.

“Soube da triste notícia do falecimento da matriarca da Família Trad e com grande pesar, eu e toda Mesa Diretora da Câmara lamentamos sua partida, decretando luto oficial e adiamento da sessão ordinária da Casa de Leis desta quinta-feira. Em respeito ao legado deixado por essa mulher forte, política e solidária, que se destacou na história da Capital e do Estado de Mato Grosso do Sul. Desejamos que Deus console o coração de todos familiares e amigos”, afirmou Carlos Augusto.

Therezinha Trad foi casada com o ex-deputado federal e advogado Nelson Trad, que faleceu em 2011, aos 81 anos. A professora é mãe de Fátima, Maria Thereza, do senador Nelsinho Trad, ex-prefeito de Campo Grande e ex-vereador, que presidiu a Câmara Municipal de 2001 a 2004; do ex-prefeito da Capital, Marquinhos Trad, também ex-vereador e do ex-deputado federal Fabio Trad. Ela deixa 19 netos e 10 bisnetos.