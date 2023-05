Câmara promove duas Audiências Públicas nesta segunda-feira para prefeitura prestar contas

A Câmara Municipal de Campo Grande realiza nesta segunda-feira (29) duas audiências públicas para que a Prefeitura preste contas. Pela manhã ocorre a apresentação dos dados de receitas e despesas da administração municipal, pela Secretaria Municipal de Finanças. Já durante a tarde acontece a audiência de prestação de contas da rede municipal de saúde.

Pela manhã, às 9 horas, ocorre o debate convocado pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, composta pelos vereadores Betinho (presidente), Papy (vice-presidente), Ademir Santana, Ronilço Guerreiro e vereadora Luiza Ribeiro. A Audiência deve contar com a presença da secretária municipal de Finanças e Planejamento, Márcia Hokama.

A demonstração e avaliação do cumprimento de metas fiscais é feita a cada quatro meses pela prefeitura, conforme determinação prevista em legislações. Os vereadores avaliam relatório da avaliação do cumprimento de metas para o exercício, investimento prioritários, receitas, despesas e o comprometimento dos gastos com pessoal, fiscalizando os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Já no período da tarde, às 14 horas, ocorre a Audiência promovida pela Comissão Permanente de Saúde, composta pelos vereadores Dr. Victor Rocha (presidente), Prof. André Luis (vice-presidente), Dr. Jamal, Tabosa e Dr. Loester. O secretário municipal de Saúde, Sandro Benites, deve comparecer para repassar as informações sobre repasses, investimentos e o atendimento à população em postos de saúde, hospitais, exames, cirurgias, entre outros.

Nos dois debates, serão apresentados os dados relativos ao 1º quadrimestre deste ano.

As audiência podem ser companhadas via Facebook e Youtube da Casa de Leis.