Camarão carabinero em Floripa

O camarão carabinero, também conhecido como camarão-vermelho, é uma espécie de camarão de águas profundas encontrada principalmente no Oceano Atlântico. Ele é conhecido por sua cor vermelha intensa, que se mantém mesmo depois de cozido.

Possui um sabor único e uma textura firme e suculenta. Sua carne é considerada uma das mais saborosas e apreciadas entre os frutos do mar. É comumente utilizado em pratos gourmet e em preparações mais requintadas.

Além de ser delicioso, o camarão carabinero também é uma excelente fonte de proteína, vitaminas e minerais. Ele é rico em ômega-3, que é benéfico para a saúde do coração e do cérebro.

Devido à sua popularidade pode ser encontrado em mercados especializados e em alguns restaurantes de frutos do mar. É importante ressaltar que, devido à sua pesca em águas profundas, o camarão carabinero pode ser mais caro em comparação com outras espécies de camarão. No entanto, seu sabor e qualidade compensam o investimento.

Se você tem a oportunidade de experimentar o camarão carabinero, recomendo que o faça. Sua cor vibrante, sabor único e textura incrível certamente irão encantar seu paladar.

Provamos o carabinero numa noite inesquecível em Florianópolis, preparado pelo chef Narbal Corrêa de Santa Catarina no Le Bistrô do Chef Marinho, bem próximo à Lagoa da Conceição.

Serviço

Lê Bistrô do Chef Marinho

Reservas: 48 9 9615-6200

@lebistro2