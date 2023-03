Camelódromo recebe investimentos para economia de energia

O Centro Comercial Popular Marcelo Barbosa da Fonseca (Camelódromo), recebeu na tarde desta quinta-feira (9) a entrega oficial do Projeto de Eficiência Energética da Energisa em parceria com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (Agems) e a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

A expectativa é gerar uma economia de até 20% na conta de energia do local, hoje entre R$ 35 mil e R$ 45 mil por mês, e melhorar a segurança e a qualidade do espaço que recebe cerca de cinco mil pessoas todos os dias. Para isso foram investidos aproximadamente R$ 188 mil na substituição de 271 lâmpadas incandescentes por LED e de cinco aparelhos de ar condicionado.

Além disso, foram instaladas placas fotovoltaicas para a geração de energia solar. As placas foram doadas, portanto, não tiveram custo algum para os comerciantes do local.

O evento de lançamento contou com a presença de representantes da Agems, do diretor-presidente da Energisa, Marcelo Vinhaes, o presidente da Associação dos Vendedores Ambulantes, Narciso Soares, e o governdor Eduardo Riedel (PSDB).

O Projeto de Eficiência Energética foi uma promessa de Riedel ao visitar o camelódromo, durante a campanha eleitoral do ano passado. Na época, o então candidato se mostrou preocupado com a segurança dos trabalhadores e visitantes diante da quantidade de fios de energia expostos e a necessidade de uma reforma no sistema de energia elétrica do prédio.

"É um local extremamente tradicional de Campo Grande, que precisa desse suporte, alinhado com a sustentabilidade que a gente quer. Tem um ganho financeiro e um ganho ambiental. Ganha o consumidor com segurança e o comerciante com um resultado positivo", afirma o governador.

O presidente da Associação dos Vendedores Ambulantes, Narciso Soares, informou que pretende otimizar ainda mais o gasto energético, para que o espaço receba o selo verde de consumo de energia.

"Nós temos um consumo de energia considerável, então vai ajudar muito os permissionários e também vai reverter para os clientes, porque quando nós temos um consumo menor de energia, um gasto menor, a taxa condomínio fica mais barata e vai reverter para os clientes de forma uma mercadoria mais barata", afirma.

Marcelo Vinhaes comemora parceria com Governo Estadual

O diretor-presidente da Energisa, Marcelo Vinhaes, afirma que a segurança do local foi uma das prioridades, além da economia, que vai ser revertida em melhorias internas.

"A Energisa tomou uma decisão de usar os recursos de eficiência energética para locais que tenham benefício para a comunidade, então a escolha do Camelódromo tem esse viés. Melhoramos a iluminação interna, a refrigeração e também colocamos a usina fotovoltaica que está no teto do local", explica Marcelo Vinhaes.

Estacionamento

Outra melhoria no Camelódromo vai ser o estacionamento próprio do comércio para consumidores e comerciantes. De acordo com Narciso Soares, a Prefeitura Municipal já fez a doação do terreno para a Associação, localizado na rua João Rosa Pires (paralela à Avenida Afonso Pena), número 64.

Narciso informou ainda que os consumidores do Camelódromo, terão a primeira hora do estacionamento gratuita e o preço a ser cobrado pelo serviço será metade do valor dos estacionamentos privados encontrados no centro da cidade.

"Você achar um local para colocar o seu carro no Centro se tornou caro e difícil. Então, com esse projeto vai fazer uma melhoria significativa", afirma o presidente.

Mercadão

O Mercadão Municipal de Campo Grande também deve receber o Projeto de Eficiência Energética do Governo do Estado e da Energisa. Durante a cerimônia desta quinta-feira, o governador reiterou o compromisso com os comerciantes. E o diretor-presidente da Energisa, Marcelo Vinhaes, afirmou que o projeto já está pronto e deve ser entregue em algumas semanas.