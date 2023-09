Caminhada com orientação em Libras promove inclusão e socialização de surdos em Campo Grande

No último sábado (23), o Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, recebeu a 1ª Caminhada Orientada em Libras em alusão ao Dia Nacional do Surdo, celebrado no dia 26 de setembro.

O evento, que contou com a participação de aproximadamente 60 pessoas, teve como objetivo promover a inclusão e a socialização de surdos na capital sul-mato-grossense. Para isso, intérpretes de Libras foram contratados para traduzir as orientações de saúde e bem-estar fornecidas por acadêmicos de Educação Física da Unigran Capital.

“A comunidade surda muitas vezes fica isolada da sociedade e tem muita dificuldade de receber as informações corretas sobre vários assuntos, incluindo recomendações e orientações de atividade física, saúde e bem-estar”, afirma o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges. “Com intérpretes e profissionais de Educação Física, buscamos proporcionar esse dia dedicado aos surdos no Parque das Nações Indígenas, o primeiro de várias ações que vamos promover daqui para frente”, completa.

Continue Lendo...

O professor de Libras da UFMS, Adriano Gianotto, que também participou da caminhada, destacou a importância da iniciativa. “Foi um dia muito importante para os surdos terem conhecimento sobre o corpo, com dicas de saúde e bem-estar. Na maioria das vezes essas informações não chegam até os surdos, falta comunicação em Libras. Ações como essa da Fundesporte incentivam a praticar atividade física, além de proporcionar uma clima de confraternização e troca de experiências entre os surdos da capital”, ressalta Adriano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A caminhada teve um percurso de um quilômetro no entorno do lago do Parque das Nações Indígenas. A atividade foi intercalada com pausas para orientações de saúde aos participantes e finalizada com um alongamento coletivo.

Além da caminhada, os participantes também tiveram acesso a serviços de avaliação física, bioimpedância, aconselhamento para pessoas com sobrepeso e obesidade, orientações sobre alimentação saudável e quais exercícios físicos são mais apropriados diabéticos, hipertensos e pessoas com colesterol alto.

A ação foi um sucesso e contou com a participação de surdos de diversas regiões de Campo Grande. O evento foi visto como um importante passo para a inclusão da comunidade surda na sociedade sul-mato-grossense.