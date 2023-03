Caminhada "Março Azul" alerta para o câncer de intestino

No domingo (26), Campo Grande terá a "Caminhada Março Azul" para alertar sobre o câncer de intestino. Ação faz parte da campanha de conscientização promovida neste mês de prevenção à doença, que é uma das mais letais do país.

O evento é convocado por médicos endoscopistas e gastroenterologistas, que se preocupam com o diagnóstico tardio. Atualmente, 85% dos casos de câncer de intestino são descobertos em fase avançada, com menor chance de cura.

A médica especialista, Eduarda Tebet, afirma que este câncer atinge cerca de 40 mil pessoas por ano no Brasil. "A ideia é passar informações para as pessoas para que elas procurem o médico na faixa etária acima dos 40 anos e começar a investigação do câncer de intestino [...] Na maioria das vezes não começa como câncer, começa com pólipos, lesões pré-malignas que, se forem retiradas a tempo, evita que evolua para uma doença grave", afirma a endoscopista e gastroenterologista.



Entre os fatores de risco associados ao câncer colorretal estão: o consumo de carnes processadas, tabagismo, bebida alcoólica em excesso, sedentarismo e histórico familiar. As pessoas com sinais e sintomas suspeitos podem apresentar sangue nas fezes, alteração do hábito intestinal (diarreia e prisão de ventre alternados), dor ou desconforto abdominal, fraqueza e anemia, perda de peso sem causa aparente, alteração na forma das fezes (fezes muito finas e compridas) e massa (tumoração) abdominal.

O diagnóstico pode ser feito por meio de exames clínico, laboratorial, endoscópico ou radiológico, de pessoas com sinais e sintomas sugestivos da doença, que costuma ser silenciosa. A probabilidade de cura está diretamente ligada à fase em que se encontra o tumor. Quanto mais cedo for descoberto, maiores as chances de sucesso no tratamento.

A caminhada do dia 26 de março, próximo domingo, será no Parque dos Poderes, às 8h, com saída em frente à sede do Corpo de Bombeiros, nos altos da avenida Afonso Pena e é promovida pela Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, regional Mato Grosso do Sul (Sobed/MS), e Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG).

