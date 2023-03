Caminheiro aceita fazer transporte de cocaína para Campo Grande e é preso no Pantanal

A Polícia Federal, em conjunto com a Polícia Militar, interceptaram um caminhoneiro na ponte Poeta Manoel de Barros, no município de Corumbá, na BR-262. A denúncia feita às autoridades policiais era de que o veículo transportava cocaína e tinha como destino Campo Grande. As polícias montaram uma barreira no local, que fica a 70 km de Corumbá. A apreensão ocorreu na segunda-feira (13) à tarde e foi revelada pelas autoridades somente nesta terça-feira.

O veículo tinha sido carregado em Corumbá e seguia destino para Campo Grande. A cocaína estava empacotada em vários tabletes e escondidos dentro do veículo.

Quando o caminhão foi parado, o motorista, de 29 anos, demonstrou nervosismo com os questionamento dos policiais e assumiu que havia aceitado realizar o transporte da carga ilegal em troca de receber R$ 5 mil. O valor total seria pago quando o entorpecente chegasse ao destino.

O caminhoneiro manteve silêncio em relação à abordagem que passou em Corumbá e como foi o acordo para que pudesse levar a droga. A Polícia Federal vai instaurar inquérito para averiguar quem aliciou o motorista e como foi o esquema. A investigação também vai apurar quem deveria receber a cocaína em Campo Grande. O entorpecente tem valor no mercado acima dos R$ 150 mil.

A Perícia vai averiguar o grau de pureza da droga e auxiliar na investigação policial. O motorista, de 29 anos, foi preso e encaminhado para a Penitenciária de Corumbá. Ele vai responder pelo crime de tráfico de drogas.