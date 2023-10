Caminho sem volta da Simone Tebet 

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, já tem plano definido para as eleições de 2026: será, mais uma vez, candidata a presidente da República. Ela só ficará fora da disputa eleitoral se acontecer algum imprevisto até lá. A avaliação do MDB é da Simone entrar na corrida presidencial mais competitiva e em condições de sair vitoriosa como candidata de centro.



O seu marido Eduardo Rocha, chefe da Casa Civil do Governo de Eduardo Riedel, não vê outro caminho para Simone em 2026. Nos bastidores do I Fórum RCN de Sustentabilidade, realizado no Bio Parque Pantanal, Rocha comentou sobre a determinação da Simone concorrer à Presidência da República. Ela percorrendo o País para cumprir compromissos de governo e, nessas viagens, consegue medir a sua popularidade.



Outra observação é estar, ainda, quebrando a resistência do agronegócio ao seu nome numa eventual disputa presidencial. O setor é formado por maioria de bolsonaristas no País. Em Mato Grosso do Sul, Eduardo Rocha tem notado mudança de comportamento do setor com a Simone. "Tô vendo bolsonaristas destacando o bom trabalho da Simone", comentou.