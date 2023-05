MAIO AMARELO: Capital já registrou sete mortes no trânsito este ano

Foi iniciada nesta terça-feira (2) a campanha Maio Amarelo, com o tema “No trânsito, escolha a vida”, uma iniciativa da Câmara Municipal de Campo Grande em parceria com o Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito. De acordo com dados da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), janeiro e fevereiro acumularam sete mortes no trânsito. No mesmo período em 2022, houve 18 vítimas fatais.

Para o início da campanha, houve uma abordagem educativa com a entrega de panfletos e orientações aos motoristas, em frente a Câmara Municipal. Antes do inicio da sessão ordinária, foi realizada a solenidade de abertura da campanha.

A iniciativa é do vereador Coronel Villasanti (União Brasil), presidente da Comissão Permanente de Transporte e Trânsito. “Entendemos que a sociedade de uma forma geral, mas em particular, os órgãos públicos, devem abraçar essa causa, que, infelizmente, com os acidentes, trazem muitas tristezas para muitas famílias com sequelas irreparáveis”, comentou o vereador.

É a 10ª edição da campanha que pretende deixar o trânsito mais seguro na capital. “A importância da campanha é para que nós circulemos em Campo Grande com mais segurança. [...] Quando eu escolho respeitar as regras, eu estou dando preferência a vida”, destacou a gerente de educação da Agetran, Ivanise Rota.

Para melhorar o fluxo de veículos na capital, a Agência Municipal de Trânsito está investindo na mobilidade de pedestres e do transporte coletivo. “Hoje nós trabalhamos com a pirâmide invertida, primeiro pedestre depois o transporte coletivo, dando preferência ao transporte coletivo ao invés do transporte individual. [...] Nós temos a 14 de julho que deveria ser replicada. Ela é reconhecida internacionalmente como modelo”, frisou Ivanise.

No dia 13, será realizado “Dia D” no centro da Capital, entre a 14 de julho e a Praça Ary Coelho. Já no dia 20, às 8h, tem a Corrida dos Correios no Parque das Nações Indígenas. E no dia 31, às 19h também na Câmara Municipal, será realizado o encerramento da Campanha, com a Sessão Solene de entrega da Medalha de Mérito Legislativa Coronel da PM Francisco Libório Silveira.